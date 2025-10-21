El día de hoy, 21 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones, en la que prevé que, en el transcurso del día, se lleven a cabo algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX).

Marchas de hoy, 21 de octubre, en CDMX

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Horario: 6:30

Lugar: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

Horario: 10:00

Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Av. Insurgentes Centro No. 795, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública A.C.

Horario: 11:00

Lugar: Parque de la Ciudadela Emilio Dondé y Enrico Martínez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

Horario: 11:00

Lugar: Secretaría de Relaciones Exteriores, Av. Juárez No. 20, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Familiares y amigos de víctima de feminicidio

Horario: 11:30

Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

Movimiento Cannábico Mexicano

Horario: 12:00

Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Comité Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México

Horario: 12:00

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

Comunidad estudiantil de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México

Horario: 14:00

Lugar: Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, Xicoténcatl No. 126, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán

Colegio de Desarrollo y Gestión Interculturales de la Universidad Nacional Autónoma de México

Horario: 15:00

Lugar: “Jardín del Edén” de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”

Horario: Durante el día

Lugar: Oficinas del IMSS Bienestar, Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón

