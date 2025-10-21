Martes, 21 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Horarios y afectaciones viales por marchas de HOY en CDMX

El día de hoy, 21 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió las marchas programadas y sus horarios en la Ciudad de México (CDMX)

Por: El Informador

Hoy, 21 de octubre, se llevarán a cabo algunas marchas que provocarán afectaciones viales en ciertos horarios en la CDMX. SUN/ ARCHIVO

Hoy, 21 de octubre, se llevarán a cabo algunas marchas que provocarán afectaciones viales en ciertos horarios en la CDMX. SUN/ ARCHIVO

El día de hoy, 21 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones, en la que prevé que, en el transcurso del día, se lleven a cabo algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX).

Marchas de hoy, 21 de octubre, en CDMX

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Horario: 6:30
Lugar: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc

Lee también:

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

Horario: 10:00
Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Av. Insurgentes Centro No. 795, Col. Nápoles, Alc. Benito Juárez

Vanguardia Mexicana de Trabajadores y Extrabajadores de Seguridad Pública A.C.

Horario: 11:00

Lugar: Parque de la Ciudadela Emilio Dondé y Enrico Martínez, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Grupo Pro Palestina “El Mono y los Olivos”

Horario: 11:00
Lugar: Secretaría de Relaciones Exteriores, Av. Juárez No. 20, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

Familiares y amigos de víctima de feminicidio

Horario: 11:30
Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

Movimiento Cannábico Mexicano

Horario: 12:00
Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc

Comité Estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México

Horario: 12:00
Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

Te puede interesar: 

Comunidad estudiantil de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México

Horario: 14:00
Lugar: Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, Xicoténcatl No. 126, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán

Colegio de Desarrollo y Gestión Interculturales de la Universidad Nacional Autónoma de México

Horario: 15:00
Lugar: “Jardín del Edén” de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán

Colectivo de Resistencia Estudiantil “10 de Junio”

Horario: Durante el día
Lugar: Oficinas del IMSS Bienestar, Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * 

AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones