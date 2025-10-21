El día de hoy, 21 de octubre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones, en la que prevé que, en el transcurso del día, se lleven a cabo algunas movilizaciones y manifestaciones en la Ciudad de México (CDMX).Horario: 6:30 Lugar: Estación Chabacano, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. San Antonio Abad, Col. Obrera, Alc. CuauhtémocHorario: 10:00 Lugar: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Av. Insurgentes Centro No. 795, Col. Nápoles, Alc. Benito JuárezHorario: 11:00Lugar: Parque de la Ciudadela Emilio Dondé y Enrico Martínez, Col. Centro, Alc. CuauhtémocHorario: 11:00 Lugar: Secretaría de Relaciones Exteriores, Av. Juárez No. 20, Col. Centro, Alc. CuauhtémocHorario: 11:30 Lugar: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. IztapalapaHorario: 12:00 Lugar: Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. CuauhtémocHorario: 12:00 Lugar: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. CoyoacánHorario: 14:00 Lugar: Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México, Xicoténcatl No. 126, Col. Del Carmen, Alc. CoyoacánHorario: 15:00 Lugar: “Jardín del Edén” de la Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Alc. CoyoacánHorario: Durante el día Lugar: Oficinas del IMSS Bienestar, Gustavo E. Campa No. 54, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS