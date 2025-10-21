Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente número 8 —con características de estacionario sobre el oriente del golfo de México—; junto a canales de baja presión en el occidente; y la zona de baja presión al sur de Chiapas, con 20% de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en la franja costera, el sur y áreas montañosas de Jalisco. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no se descarta la caída de lluvia.En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Noreste que correrán a 43 km/h. No se descarta la probabilidad de algún chubasco puntual por la tarde y hacia la noche. Por otra parte, las temperaturas más bajas de la tarde se registrarán en las siguientes horas:Según reportó hoy el SMN, en punto de las 06:00 horas, la zona de baja presión localizada a 540 kilómetros al sursuroeste de Punta Maldonado, en el estado de Guerrero, mantuvo 20% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días, con desplazamiento hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h. Con información del SMN, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO