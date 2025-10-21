Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente número 8 —con características de estacionario sobre el oriente del golfo de México—; junto a canales de baja presión en el occidente; y la zona de baja presión al sur de Chiapas, con 20% de probabilidad para formar un ciclón tropical en 48 horas, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en la franja costera, el sur y áreas montañosas de Jalisco. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no se descarta la caída de lluvia.

¿A qué hora podría llover hoy en Guadalajara?

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 31 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Noreste que correrán a 43 km/h. No se descarta la probabilidad de algún chubasco puntual por la tarde y hacia la noche. Por otra parte, las temperaturas más bajas de la tarde se registrarán en las siguientes horas:

12:00 PM Nubes y claros 27°C 06:00 PM Soleado 29°C 07:00 PM Cielo despejado 27°C

Nueva zona de presión el sur de Oaxaca y Chiapas

Según reportó hoy el SMN, en punto de las 06:00 horas, la zona de baja presión localizada a 540 kilómetros al sursuroeste de Punta Maldonado, en el estado de Guerrero, mantuvo 20% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días, con desplazamiento hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

