El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció este viernes 17 de octubre nublado y existe una probabilidad ligera de lluvia. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido; lluvias e intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Jalisco, y rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Meteored prevé para hoy en Guadalajara parcialmente nuboso esta mañana , con temperaturas alrededor de 22 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 30 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 24 °C. Vientos del Noreste a lo largo del día, con una velocidad media de 15 km/h.

La probabilidad de lluvia en Guadalajara este día es casi nula .

Lluvia en Guadalajara

Martes 2% de probabilidad de lluvia 31 – 12 °C Miércoles 0% de probabilidad de lluvia 30 – 14 °C Jueves 0% de probabilidad de lluvia 30 – 15 °C Viernes 4% de probabilidad de lluvia 29 – 15 °C Sábado 5% de probabilidad de lluvia 30 – 13 °C Domingo 6% de probabilidad de lluvia 30 – 13 °C

Este martes es el día con la temperatura máxima más alta de toda la semana .

Clima nacional

Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero, reforzará la probabilidad de lluvias fuertes en el sur del país .

Otro canal de baja presión se extenderá sobre el occidente y centro del territorio nacional, y, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, por lo que se pronostican fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en el norte y noreste del país.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

