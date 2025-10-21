El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció este viernes 17 de octubre nublado y existe una probabilidad ligera de lluvia. Estos son los detalles:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido; lluvias e intervalos de chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en Jalisco, y rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.Meteored prevé para hoy en Guadalajara parcialmente nuboso esta mañana, con temperaturas alrededor de 22 °C. Por la tarde, nubes y claros y con temperaturas en torno a los 30 °C. Durante la noche, habrá nubes y claros con temperaturas cercanas a los 24 °C. Vientos del Noreste a lo largo del día, con una velocidad media de 15 km/h.La probabilidad de lluvia en Guadalajara este día es casi nula.Este martes es el día con la temperatura máxima más alta de toda la semana.Una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero, reforzará la probabilidad de lluvias fuertes en el sur del país. Otro canal de baja presión se extenderá sobre el occidente y centro del territorio nacional, y, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dichas regiones. Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, por lo que se pronostican fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en el norte y noreste del país.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA