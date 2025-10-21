Choque en Periférico a la altura de Valdepeñas produce congestión vehicular

En este momento, oficiales de Policía Vial Jalisco atienden un choque vehicular en los carriles centrales del Anillo Periférico en sentido oriente a poniente. Esto a la altura del cruce más cercano de la vía con Valdepeñas, lo cual ha provocado que un tramo de un carril central no se pueda utilizar.

De acuerdo con los redes sociales de Policía Vial Jalisco un vehículo impactó a cinco vehículos y una motocicleta. Sin embargo, el conductor responsable se habría descendido de la unidad ye retiró del espacio. Por el momento, los oficiales coordinan labores en el sitio para permitir el flujo vehicular dentro de la posible.

Así mismo, se espera la llegada de la grúa de la Comisaría de Policía Vial del estado para el retiro y reubicación de los automóviles involucrados.

La situación produce cierta congestión vehicular sobre el Anillo Periférico por lo que se exhorta a la población circundante extremar precauciones y mantenerse alerta de las indicaciones de los oficiales desplegados en sitio. Así como considerar rutas alternas y tomar el tiempo suficiente para trasladarse con seguridad hasta sus destinos.

OB