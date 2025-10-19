Aeropuerto de Guadalajara: ¿A dónde te lleva el nuevo servicio de shuttle?

Con el objetivo de brindar a los pasajeros una opción confiable y económica para trasladarse por la ciudad, el jueves pasado el Aeropuerto Internacional de Guadalajara estrenó el nuevo servicio de shuttle.

De acuerdo con las redes sociales del Aeropuerto, este servicio de transporte compartido opera rutas que conectan con puntos estratégicos de la ciudad.

¿A dónde te lleva el nuevo servicio shuttle del Aeropuerto Internacional de Guadalajara?

El servicio shuttle del Aeropuerto Internacional de Guadalajara conecta con el Centro Histórico de Guadalajara, la Nueva Central Camionera, Expo Guadalajara y la Glorieta La Minerva; todos destinos de alta demanda.

Además, se anunció que el servicio ampliará su ruta hasta el Parque Revolución, mejor conocido como el Parque Rojo, ubicado en la intersección de la avenida Juárez y Federalismo.

El ticket individual tiene un costo de $150 pesos y puede adquirirse en un módulo ubicado en la explanada de Usos Mixtos o Llegadas Nacionales de la terminal aérea. En el sitio, personal del aeropuerto orientará a los pasajeros sobre la unidad a abordar en los andenes asignados.

El horario es de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 12:00 a.m., con salidas cada hora. Hasta ahora el servicio solo opera en sentido del aeropuerto hacia la ciudad, aunque se prevé que próximamente parta desde los puntos mencionados hacia el aeropuerto.

“En el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, cada servicio que implementamos forma parte de nuestro compromiso con la mejora continua y con ofrecer una experiencia moderna y eficiente a nuestros pasajeros. El nuevo servicio de shuttle es una más de las mejoras que estamos poniendo en marcha para facilitar la movilidad y comodidad de quienes nos visitan, reafirmando que nuestra terminal no solo es moderna, sino que sigue evolucionando para superar las expectativas de los viajeros”, señaló Cryshtian José Amador Lizardi, director del aeropuerto.

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) reiteró su compromiso de atender con eficiencia y calidad las necesidades de los pasajeros.

MB

