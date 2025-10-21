Martes, 21 de Octubre 2025

Jalisco |

Asiste al Festival del Cempasúchil en Tlajomulco; estas son las fechas

Durante cada noche se buscará honrar la tradición del Día de Muertos

Por: El Informador

En este festival encontrarás narradores de calaveritas y leyendas mexicanas, DJ en vivo entre flores y muchas cosas más. SUN / ARCHIVO

Vive noches mágicas entre flores, leyendas y música. Los campos de cempasúchil se iluminarán ante una tenue luz en el Rancho San Jua Diego, en Tlajomulco de Zúñiga, donde se vivirá el Festival de Cempasúchil con dos únicas fechas: 25 de octubre y 1 de noviembre.

Durante cada noche se buscará honrar la tradición del Día de Muertos, por lo que en este festival encontrarás narradores de calaveritas y leyendas mexicanas, DJ en vivo entre flores (ambientación musical especial), campos iluminados a media luz para tus fotos, personajes caracterizados y sorpresas escénicas.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda comprar los boletos con anticipación en: www.ranchosanjuandiego.com 

  • Horarios de ingreso (elige uno): 5:00 p.m. | 5:30 p.m. | 6:00 p.m.
  • Costo: Adultos $250· Niños $220

Para dudas y reservaciones puedes comunicarte al 332 961 4125

  • Día de Muertos 2025
  • cempasúchil
  • Tlajomulco de Zúñiga

