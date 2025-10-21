Vive noches mágicas entre flores, leyendas y música. Los campos de cempasúchil se iluminarán ante una tenue luz en el Rancho San Jua Diego, en Tlajomulco de Zúñiga, donde se vivirá el Festival de Cempasúchil con dos únicas fechas: 25 de octubre y 1 de noviembre.

Durante cada noche se buscará honrar la tradición del Día de Muertos, por lo que en este festival encontrarás narradores de calaveritas y leyendas mexicanas, DJ en vivo entre flores (ambientación musical especial), campos iluminados a media luz para tus fotos, personajes caracterizados y sorpresas escénicas.

Los cupos son limitados, por lo que se recomienda comprar los boletos con anticipación en: www.ranchosanjuandiego.com

Horarios de ingreso (elige uno): 5:00 p.m. | 5:30 p.m. | 6:00 p.m.

(elige uno): 5:00 p.m. | 5:30 p.m. | 6:00 p.m. Costo: Adultos $250· Niños $220

Para dudas y reservaciones puedes comunicarte al 332 961 4125

