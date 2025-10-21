La política municipal de limpieza en Guadalajara ha incluido multas para aquellos infractores que violen en reglamento. Los datos arrojan cómo los tapatíos sancionados prefieren conmutar la pena y dónde se localiza la mayor incidencia de las infracciones.

El programa “Mantener Limpia Guadalajara” avanza con firmeza. En lo que va de la actual Administración municipal, mil siete personas han sido sancionadas por ensuciar el espacio público , informó la Dirección de Justicia Cívica municipal.

Infractores prefieren trabajo comunitario que multas

El operativo busca cambiar la cultura ciudadana y generar conciencia sobre la importancia de mantener limpia la ciudad. De acuerdo con los datos oficiales, 87 de cada 100 infractores prefirieron sustituir la multa económica por cinco horas de trabajo comunitario, principalmente en parques, camellones y espacios públicos de distintas colonias .

Hasta el momento, 880 personas han realizado labores de limpieza en zonas como el Parque de las Estrellas, las plazas de Colinas de la Normal y Santa Tere, e incluso se han sumado a las jornadas de “Sábados de Corresponsabilidad”. El resto de los infractores optó por pagar con horas de arresto (115 personas) o por cubrir la multa económica (12 personas).

El Reglamento de Justicia Cívica establece sanciones que van de dos mil 260 a 226 mil pesos, o bien de 24 a 36 horas de arresto, aunque el juez puede autorizar su conmutación por trabajo comunitario .

Colonias tapatías con mayor número de infractores por tirar basura

En total, 49 colonias presentan alta incidencia de infractores, siendo estas las de mayor número de casos:

Jardines del Bosque Americana Moderna Oblatos Villas de San Juan Beatriz Hernández Santa Tere

Como parte del programa “Alerta Limpia Vecinal”, el Ayuntamiento también promueve que los vecinos mantengan limpias sus banquetas y no saquen la basura antes del horario del camión recolector. Además, la Policía puede detener en flagrancia a quienes sean sorprendidos tirando basura.

En días recientes, 33 puestos de tianguis fueron sancionados por incumplir el reglamento y no dejar limpios sus espacios, lo que derivó en retiros de estructuras y suspensión de permisos.

Datos

El 87% de los infractores han preferido hacer horas de servicio comunitario para pagar su falta

Son 49 colonias de la Perla Tapatía las que concentran el más alto índice de sanciones

1,007 personas sancionadas por tirar basura en Guadalajara

87% eligió el trabajo comunitario para pagar su falta.

Las sanciones van de dos mil 260 a 226 mil pesos ó 24 a 36 horas de arresto

49 colonias presentan más casos; destacan Santa Tere y Americana

33 tianguis fueron multados por incumplir el programa Alerta Limpia

OA

