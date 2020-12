Gobernador confirma que estuvo en bar de Zapopan; acusa golpeteo político

Tras la difusión de un video donde aparece el gobernador de Jalisco en un bar de Zapopan, él mismo confirma que en efecto decidió ir a cenar con su esposa en un restaurante que tiene música en vivo.

Tunden a gobernador de Jalisco tras supuesta asistencia a bar en Zapopan

"De repente hace falta aunque sea salir a cenar, no creo que nadie cuando sale a cenar use cubrebocas... pero entiendo que estamos en tiempos que cualquier imagen se usa para atacar", dice el gobernador en un video en sus redes sociales tras las críticas que recibió.

No obstante, el uso de cubrebocas no era el motivo principal de las críticas que hicieron que el nombre del gobernador de Jalisco se hiciera uno de los temas más populares del momento en Twitter, sino que en el lugar no se respeta la sana distancia ni la separación entre mesas, tal como lo marca el protocolo para permitir el funcionamiento de estos giros comerciales.

Al recordar que en el Área Metropolitana de Guadalajara se autorizó el funcionamiento de estos giros desde el viernes pasado, el gobernador aseveró: "No estuve en un lugar que no estuviera permitida su operación. Había música, estuve un rato, me cené tres rebanadas de pizza, me tomé dos whiskys, escuché un rato música y me fui a mi casa".

El video sale a la luz justo el día después que se informa que Jalisco alcanza el récord de hospitalizaciones debido al coronavirus, un pico que no se había registrado desde el pasado 27 de julio.

Pese a esta situación, en su reacción al video del bar en Zapopan el gobernador asevera: "Se puede salir, se puede ir a comer a un restaurante, se puede escuchar música, pero hacerlo siempre con las medidas adecuadas".

El gobernador asegura que hace esta aclaración "para que no estén usando cosas para golpear políticamente".