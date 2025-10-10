Viernes, 10 de Octubre 2025

Romería 2025: Estas son las alternativas viales ante cierres

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a planificar sus trayectos con anticipación debido a la Romería 2025

Por: El Informador

Los horarios y puntos de cierre podrían modificarse según las necesidades logísticas del evento.EL INFORMADOR/ A. Navarro

El próximo domingo 12 de octubre, la tradicional Romería de la Virgen de Zapopan volverá a recorrer las calles de Guadalajara y Zapopan; el evento coincidirá con un día domingo, lo que prevé una gran afluencia de fieles y visitantes.

Con motivo de esta celebración, la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan anunció una serie de cierres viales que se extenderán desde la noche del viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos con anticipación.

Cierres viales por día

Viernes 10 de octubre

De 11:00 p.m. a 11:59 p.m. se restringirá el paso en las calles Hidalgo, Aurelio Ortega y un tramo de Mariano Matamoros.

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Desde las 12:00 a.m. del sábado hasta las 8:00 p.m. del domingo permanecerán cerradas:

  • Hidalgo
  • Javier Mina
  • Eva Briseño
  • Avenida de las Américas
  • Avenida Manuel Ávila Camacho
  • Aurelio Ortega
  • Avenida Juan Pablo II

Lunes 13 de octubre

De 12:00 a.m. a 11:59 p.m. continuarán los cierres en:

  • Hidalgo
  • Javier Mina
  • Emiliano Zapata
  • 28 de Enero

Las autoridades recordaron que los horarios y puntos de cierre podrían modificarse según las necesidades logísticas del evento.

 CORTESÍA
CORTESÍA

Rutas alternas recomendadas

Para quienes deban desplazarse por el Centro Histórico de Guadalajara durante la Romería, la Policía Vial de Jalisco recomienda utilizar las siguientes vías:

  • Calzadas: Federalismo, Independencia y Revolución.
  • Avenidas: La Paz, Hidalgo, Plan de San Luis, Niños Héroes, Luis Pérez Verdía, López Mateos (utilizando el paso a desnivel en la Glorieta Colón), Alberta, Terranova y José María Vigil.
  • Otras opciones: República y Belisario Domínguez.

Te recomendamos mantenerte informado y tomar precauciones durante estos días, ya que se espera una gran concentración de asistentes y peregrinos en uno de los eventos religiosos más importantes del Estado.

