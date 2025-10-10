Romería 2025: Estas son las alternativas viales ante cierres

El próximo domingo 12 de octubre, la tradicional Romería de la Virgen de Zapopan volverá a recorrer las calles de Guadalajara y Zapopan; el evento coincidirá con un día domingo, lo que prevé una gran afluencia de fieles y visitantes.

Con motivo de esta celebración, la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan anunció una serie de cierres viales que se extenderán desde la noche del viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre , por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos con anticipación.

Cierres viales por día

Viernes 10 de octubre

De 11:00 p.m. a 11:59 p.m. se restringirá el paso en las calles Hidalgo, Aurelio Ortega y un tramo de Mariano Matamoros.

Sábado 11 y domingo 12 de octubre

Desde las 12:00 a.m. del sábado hasta las 8:00 p.m. del domingo permanecerán cerradas:

Hidalgo

Javier Mina

Eva Briseño

Avenida de las Américas

Avenida Manuel Ávila Camacho

Aurelio Ortega

Avenida Juan Pablo II

Lunes 13 de octubre

De 12:00 a.m. a 11:59 p.m. continuarán los cierres en:

Hidalgo

Javier Mina

Emiliano Zapata

28 de Enero

Las autoridades recordaron que los horarios y puntos de cierre podrían modificarse según las necesidades logísticas del evento.

Rutas alternas recomendadas

Para quienes deban desplazarse por el Centro Histórico de Guadalajara durante la Romería, la Policía Vial de Jalisco recomienda utilizar las siguientes vías:

Calzadas: Federalismo, Independencia y Revolución.

Avenidas: La Paz, Hidalgo, Plan de San Luis, Niños Héroes, Luis Pérez Verdía, López Mateos (utilizando el paso a desnivel en la Glorieta Colón), Alberta, Terranova y José María Vigil.

Otras opciones: República y Belisario Domínguez.

Te recomendamos mantenerte informado y tomar precauciones durante estos días, ya que se espera una gran concentración de asistentes y peregrinos en uno de los eventos religiosos más importantes del Estado.

