Romería 2025: Estas son las alternativas viales ante cierres

El próximo domingo 12 de octubre, la tradicional Romería de la Virgen de Zapopan volverá a recorrer las calles de Guadalajara y Zapopan; el evento coincidirá con un día domingo, lo que prevé una gran afluencia de fieles y visitantes.Con motivo de esta celebración, la Dirección de Movilidad y Transporte de Zapopan anunció una serie de cierres viales que se extenderán desde la noche del viernes 10 hasta el lunes 13 de octubre, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a planificar sus desplazamientos con anticipación.Viernes 10 de octubreDe 11:00 p.m. a 11:59 p.m. se restringirá el paso en las calles Hidalgo, Aurelio Ortega y un tramo de Mariano Matamoros.Sábado 11 y domingo 12 de octubreDesde las 12:00 a.m. del sábado hasta las 8:00 p.m. del domingo permanecerán cerradas:Lunes 13 de octubreDe 12:00 a.m. a 11:59 p.m. continuarán los cierres en:Las autoridades recordaron que los horarios y puntos de cierre podrían modificarse según las necesidades logísticas del evento.Para quienes deban desplazarse por el Centro Histórico de Guadalajara durante la Romería, la Policía Vial de Jalisco recomienda utilizar las siguientes vías:Te recomendamos mantenerte informado y tomar precauciones durante estos días, ya que se espera una gran concentración de asistentes y peregrinos en uno de los eventos religiosos más importantes del Estado.