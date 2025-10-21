Otro posible ciclón tropical, el número 18 de la temporada, podría formarse pronto en el océano Pacífico; informó este martes 21 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Esta mañana del martes 21 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que vigila una zona con potencial ciclónico:

Zona de baja presión al sur de Guerrero, mantiene 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 70% en 7 días . Se localiza aproximadamente a 540 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, y se desplaza hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 km/h.

Si continúa su evolución, este fenómeno daría forma a la tormenta "Sonia" .

Clima del miércoles 22 al viernes 25 de octubre de 2025

Un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México y el sureste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en altura, que se extenderá sobre la península de Yucatán y con los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, próxima a las costas del Pacífico sur mexicano, además de divergencia, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas.

Un nuevo frente frío en interacción con la corriente en chorro subtropical, se aproximará e ingresará a la frontera norte de México, en donde generará fuertes rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región. Por su parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera recorrerá el noroeste del país, ocasionará vientos con rachas de 40 a 60 km/h en dicha región, así como descenso de temperatura en Baja California.

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generará lluvias y chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en estados del norte y occidente del país.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre la Mesa del Norte, ocasionará una baja probabilidad de lluvias en dicha región, además de la Mesa Central y el noreste del país.

La zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará hacia el oeste, sobre el océano Pacífico, alejándose gradualmente de costas mexicanas .

Finalmente, una nueva onda tropical ingresará y recorrerá el sur de la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

