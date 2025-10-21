El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre un nuevo frente frío que podría aproximarse a la frontera norte durante este martes 21 de octubre. Este nuevo sistema podría reactivar lluvias, vientos fuertes y descenso térmico en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas .

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, por lo que se pronostican fuertes rachas de viento de 45 a 60 km/h en el norte y noreste del país.

PRONÓSTICO PARA MAÑANA MARTES 21 DE OCTUBRE

Un nuevo frente frío en interacción con la corriente en chorro subtropical, se aproximará a la frontera norte de México, en donde generará lluvias aisladas en Chihuahua, Durango, Tamaulipas y San Luis Potosí, además, viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y rachas de 35 a 50 km/h en Durango, Zacatecas, Tamaulipas y San Luis Potosí.

PRONÓSTICO PARA EL MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE

Nuevo frente frío en interacción con la corriente en chorro subtropical, ingresará a la frontera norte y noreste de México, en donde generará intervalos de chubascos en Chihuahua y Tamaulipas, y lluvias aisladas en Durango, además, viento de 15 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y rachas de 35 a 50 km/h en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

PRONÓSTICO PARA EL JUEVES 23 DE OCTUBRE

El nuevo sistema frontal, con características de estacionario, en interacción con la corriente en chorro subtropical, se ubicara sobre el noreste de México, en donde generará intervalos de chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí, además, viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en Coahuila, rachas de viento de 45 a 60 km/h en Nuevo León y Tamaulipas, y rachas de viento de 35 a 50 km/h en San Luis potosí.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA