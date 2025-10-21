FIL Guadalajara recibe nuevas voces y reconocidas autoras en Destinação Brasil

La literatura brasileña volverá a tener un papel central en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con la decimotercera edición de Destinação Brasil, programa que desde 2011 ha servido como puente para el intercambio cultural y la proyección de las letras de ese país en el ámbito internacional. Este 2025, cinco destacadas autoras y autores —dos de ellos ganadores del Premio São Paulo de Literatura 2024— representarán la diversidad de estilos, géneros y generaciones que hoy definen la narrativa contemporánea de Brasil.

El encuentro tendrá lugar en el Salón B de Expo Guadalajara, con dos mesas de diálogo los días 3 y 4 de diciembre, de 19:30 a 20:20 horas, donde los invitados compartirán con el público sus procesos creativos, temas recurrentes y la vitalidad de la literatura brasileña actual.

La primera sesión se llevará a cabo el miércoles 3 de diciembre. Participará Luciany Aparecida, reconocida este año con el Premio São Paulo de Literatura a la Mejor Novela por Mata Doce. La autora, también poeta y creadora de Macala, formará parte del programa Latinoamérica Viva y de la presentación oficial del Premio São Paulo de Literatura. A ella se sumará Vitor Martins, una de las voces más populares de la literatura juvenil brasileña, autor de Quinze dias y Um milhão de finais felizes. Martins también estará presente en los programas FILustra y Ecos de la FIL, dedicados a la ilustración y a la extensión literaria de la feria.

Vitor Martins, una de las voces más populares de la literatura juvenil brasileña. CORTESÍA

La segunda mesa de Destinação Brasil tendrá lugar el jueves 4 de diciembre y reunirá a tres autoras de sólida trayectoria. Entre ellas se encuentra Eliane Marques, ganadora del Premio São Paulo de Literatura 2024 en la categoría de Mejor Novela Debut por Louças de família, quien además participará en el Salón de la Poesía.

La acompañarán Micheliny Verunschk, narradora, poeta e investigadora reconocida con el Premio Jabuti 2022 por El sonido del rugido de la onza —libro que presentará durante la feria—, y Monique Malcher, escritora que será parte del Encuentro Internacional de Cuentistas y del programa Ecos de la FIL.

Desde su creación, Destinação Brasil ha reunido a más de un centenar de autores y autoras, consolidándose como una de las plataformas más sólidas para la difusión de la literatura brasileña fuera de su país. A través de este espacio, lectores y profesionales del libro han descubierto nuevas voces y enfoques estéticos que reflejan la riqueza cultural y lingüística de Brasil.

