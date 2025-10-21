La caricaturista e ilustradora colombiana Elena Ospina será distinguida con el homenaje “La Catrina” 2025, reconocimiento que cada año otorga el Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta (EICH) dentro de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Con ello, Ospina se convertirá en la tercera mujer en recibir este galardón, que celebra la trayectoria de figuras destacadas en la caricatura y el arte gráfico.

Rectora del CUAAD destaca a la artista Elena Ospina

El anuncio fue hecho por la rectora del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), Isabel López Pérez, quien destacó la relevancia de la artista dentro del panorama internacional.

“Mediante su obra, Elena Ospina aborda temas como la igualdad de género, los derechos humanos, la libertad de expresión y la ecología.

Además, forma parte de diferentes colectivos y asociaciones que impulsan el arte gráfico alrededor del mundo, como Cartooning for Peace, en Francia; Cartoon Movement; FECO España y Carton Club, entre otros”, señaló.

Ospina, quien ha construido una sólida trayectoria en la ilustración y la caricatura política, manifestó su entusiasmo ante el reconocimiento, aunque subrayó que lo recibe con un profundo sentido de compromiso.

Ospina destaca la importancia del arte en estos tiempos

“En estos tiempos de crisis política, los artistas tenemos la función de comunicar, y es importante que, por medio de la caricatura, la literatura y todas las artes, sigamos impulsando el pensamiento crítico de quienes nos ven. Me siento muy contenta; sé que México es un lugar que se ha caracterizado por tener grandes caricaturistas y la FIL es uno de los espacios más grandes para difundir este quehacer artístico.

Sin duda, necesitamos más espacios como el EICH”, expresó.

Eduardo Galindo Flores, jefe del Departamento de Proyectos de Comunicación del CUAAD y coordinador general del EICH, resaltó la importancia de que el reconocimiento recaiga este año en una creadora como Ospina.

“Elena es la tercera mujer en recibir este premio; sin embargo, sabemos que no será la última. Su arte y su mensaje son valiosos, y estamos convencidos de que tomamos la mejor decisión al seleccionarla para ser la homenajeada de este año.

No es una tarea fácil elegir: se van descartando los participantes hasta que llegamos a una tríada y, de ahí, revisamos todavía con más cautela su trabajo y su impacto social”, explicó.

La artista presentará exposición en el Centro de Guadalajara

Además del homenaje, la artista presentará una exposición en el edificio Arróniz, en el Centro de Guadalajara, el próximo 5 de diciembre, a las 20:00 horas. En ella se exhibirán obras representativas de su trayectoria, junto a piezas de colegas pertenecientes a colectivos internacionales de caricaturistas.

La entrega formal del reconocimiento se realizará el 6 de diciembre, a las 13:00 horas, en el Salón Juan Rulfo de Expo Guadalajara. Ospina recibirá “La Catrina”, escultura de bronce que reproduce un dibujo de Sergio Aragonés, inspirado en la emblemática figura creada por José Guadalupe Posada.

