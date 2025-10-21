Las Fiestas de Octubre es uno de los eventos más importantes de Guadalajara, ubicado en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan, Jalisco (Avenida Mariano Bárcena s/n, Col. Auditorio). El evento dio inicio el pasado 3 de octubre y ha tenido una gran asistencia gracias a sus múltiples actividades. Las Fiestas de Octubre es uno de los eventos más reconocidos en la ciudad, ya que cuenta con una gran variedad de actividades para todas y todos: desde juegos mecánicos para los amantes de la adrenalina, hasta venta de comida para quienes no pueden salir sin disfrutar un delicioso antojo.La gran feria está a punto de concluir, así que, si no has asistido, ¡no esperes más! Las Fiestas de Octubre terminan el próximo 4 de noviembre, y aún estás a tiempo de disfrutar —ya sea en compañía de tu familia o amigos— la variedad de experiencias que ofrece.A continuación, te dejamos una lista detallada de las actividades que puedes disfrutar:Los shows de diferentes artistas se llevan a cabo desde el inicio hasta el final de Las Fiestas de Octubre. Los conciertos tienen lugar en el Foro Principal, a partir de las 7:00 pm.Para consultar la cartelera completa y adquirir tus boletos, ingresa aquí.Actividad que incluye siete salas interactivas y lúdicas sobre la historia y elaboración de los dulces tradicionales de Jalisco.El primer pabellón oficial rumbo al Mundial 2026.Vive experiencias únicas hechas exclusivamente para Las Fiestas de Octubre. Visita el Mundo Espacial y participa en el rally Unlock Jalisco.¡No esperes más y aprovecha los últimos días de Las Fiestas de Octubre!* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS