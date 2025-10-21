Las Fiestas de Octubre es uno de los eventos más importantes de Guadalajara, ubicado en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan, Jalisco (Avenida Mariano Bárcena s/n, Col. Auditorio). El evento dio inicio el pasado 3 de octubre y ha tenido una gran asistencia gracias a sus múltiples actividades.

Las Fiestas de Octubre es uno de los eventos más reconocidos en la ciudad, ya que cuenta con una gran variedad de actividades para todas y todos: desde juegos mecánicos para los amantes de la adrenalina, hasta venta de comida para quienes no pueden salir sin disfrutar un delicioso antojo.

¿Cuándo se terminan las Fiestas de Octubre?

La gran feria está a punto de concluir, así que, si no has asistido, ¡no esperes más! Las Fiestas de Octubre terminan el próximo 4 de noviembre, y aún estás a tiempo de disfrutar —ya sea en compañía de tu familia o amigos— la variedad de experiencias que ofrece.

¿Qué puedes hacer en las Fiestas de Octubre?

A continuación, te dejamos una lista detallada de las actividades que puedes disfrutar:

Asiste a los conciertos en las Fiestas de Octubre

Los shows de diferentes artistas se llevan a cabo desde el inicio hasta el final de Las Fiestas de Octubre. Los conciertos tienen lugar en el Foro Principal, a partir de las 7:00 pm.

Para consultar la cartelera completa y adquirir tus boletos, ingresa aquí.

La Canica Azul

Actividad que incluye siete salas interactivas y lúdicas sobre la historia y elaboración de los dulces tradicionales de Jalisco.

Pabellón Mundial Guadalajara 26

El primer pabellón oficial rumbo al Mundial 2026.

Juegos inmersivos

Vive experiencias únicas hechas exclusivamente para Las Fiestas de Octubre. Visita el Mundo Espacial y participa en el rally Unlock Jalisco.

¡No esperes más y aprovecha los últimos días de Las Fiestas de Octubre!

