Calaverandia: ¿Cuánto cuestan los boletos y qué incluye?

¡Llegó el día! Disfruta del único parque temático dedicado al Día de Muertos: Calaverandia, ubicado en el Parque Ávila Camacho, justo frente a Plaza Patria en Guadalajara, Jalisco, del del 22 de octubre al 9 de noviembre. Este evento mágico fusiona tradición, tecnología y arte para ofrecer una experiencia única que celebra una de las festividades más importantes de México.

Disfruta de instalaciones como Alma, El Gran Altar Canoil, Inframundo, La Plaza McCormick, personajes caracterizados, juegos interactivos, arte monumental y más.

El Parque Ávila Camacho se encuentra frente a Plaza Patria. CORTESÍA

¿Cuáles son los horarios?

Estará abierto de domingo a jueves de 19:00 horas. a 24:00 horas, y viernes y sábado hasta la 01:00 horas Lunes permanece cerrado. Es importante mencionar que el programa está sujeto a cambios sin previo aviso.

¿Cuáles son los precios y qué incluyen?

El boleto general incluye acceso a la mayoría de las atracciones como Alma Espectáculo, Taü, El Gran Altar, Canoil, Omitlán, Inframundo, Cementerio Tecnolite, La Plaza McCormick, El Pueblito, Fuente de Pelotas Perrón y Lukat, El Limbo, instalaciones artísticas, juegos interactivos, gigantismo, personajes caracterizados, photo moments, entre otras.

Y su costo es:

General (+13 años): Preventa 711 pesos / Venta 790 pesos

Preventa 711 pesos / Venta 790 pesos Niños (4 a 12 años): Preventa 351 pesos / Venta 390 pesos

La nueva Catrina que mide 12 metros de altura. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Mientras que el Comfort Pass ofrece beneficios del boleto general y los adicionales son el acceso rápido, áreas exclusivas (sujeto a disponibilidad) y atracciones especiales como Las Trajineras Mundet y La Gran Resbaladilla Tracsa, así como el acceso a Comfort Zone que es la venta de bebidas alcohólicas y comida, zona especial de descanso y deck con vista al lago.

Y su costo es:

Comfort Pass adultos: Preventa 1,368 pesos (agotado) / Venta 1,520 pesos

Preventa 1,368 pesos (agotado) / Venta 1,520 pesos Comfort Pass niños: Preventa 738 pesos (agotado) / Venta 820 pesos

Los niños de 0 a 3 años no pagan. Estos precios no incluyen cargos por servicio.

¿Hay descuentos especiales en taquilla?

Sí, hay descuentos para adultos mayores y para personas con discapacidad y los costos son:

Inapam: 540 pesos

540 pesos Personas con discapacidad (incluye un acompañante): 470 pesos

Conoce el Sistema Cashless

Las compras dentro del parque se realizan con tarjeta o ticket cashless. Puedes cargar efectivo en los cajeros y obtener tu ticket para disfrutar sin complicaciones. El sistema cuenta con reembolso, solo debes ingresar en este enlace yoshicash.com

Al recinto no se permite ingresar con alimentos, bebidas, mascotas, armas, objetos peligrosos o sustancias prohibidas, lo que sí puedes llevar es: carriolas, sillas de ruedas y paraguas.

En el parque encontrarás un monumental altar de muertos que te impactará. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Así que ya lo sabes, en esta temporada, en el marco del Día de Muertos, vive una noche llena de luz, color y cultura en Guadalajara, sólo en Calaverandia 2025 y celebra la vida como nunca antes.

Para mayor información y compra de boletos ingresa a este link: https://www.alteaemotions.com/calaverandia.php#BoletoComfort

EE