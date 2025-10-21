Reabren carriles de Camino Real a Colima para agilizar la circulación al sur de la ciudad



Este martes el Gobierno de Jalisco informó que desde hoy han sido abiertos a la circulación dos carriles por sentido en el Camino Real a Colima, de Ramón Corona a Guadalupe Gallo , y que representan al menos 3.6 kilómetros de vía que beneficiarán para mejorar la circulación vehicular del sur de la ciudad, como parte de las mejoras impulsadas para desahogar la avenida López Mateos.

Así lo dio a conocer la Policía Vial del Estado, que detalló, sí bien los trabajos de obra pública continúan en el tramo de Guadalupe Gallo, "la apertura se extiende de manera continua hasta Anillo Periférico, lo que permitirá mejorar de forma significativa la movilidad en esta importante vía para el sur del Área Metropolitana de Guadalajara".

En este sentido, la Policía Vial exhortó a las y los automovilistas que diariamente transitan por la zona, y que en los últimos meses utilizaban Avenida López Mateos como ruta alterna, a que retomen el uso de Camino Real a Colima, como vía alterna , pero también, respeten los límites de velocidad y manejen con precaución, ya que en el punto mencionado aún se desarrollan trabajos.

"Con la apertura parcial se agilizará la circulación vehicular y reducirán los conflictos viales que se presentaban en los alrededores, principalmente durante las horas de mayor afluencia".

Estas acciones forman parte de la primera etapa de reapertura de la avenida Camino Real a Colima, desde que el pasado mes de marzo comenzaron los trabajos de rehabilitación de esta vía de la ciudad a fin de consolidarla como una avenida segura para desahogar el tráfico generado sobre la avenida López Mateos, y que representa el paso de alrededor de 350 mil vehículos diariamente.

EE