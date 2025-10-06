El día de hoy, lunes 6 de octubre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), el huracán “Priscila” se convirtió en categoría 1, con una velocidad del viento de 130 km/h; sin embargo, las rachas pueden superar los 150 km/h. Asimismo, cubre la región costera de los estados de Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit.

Por otro lado, se prevé que “Priscila” en las próximas horas pueda intensificarse e incluso estará inyectando mucha humedad hacia la región del occidente del país; por esta razón, se espera un día nublado en diferentes regiones.

En el estado de Jalisco, se espera que en el transcurso del día el cielo permanezca mayormente nublado, con algunas precipitaciones ligeras que incluyen el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Respecto a la AMG, se prevén temperaturas máximas templadas entre los 24 y 25 grados Celsius.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 6 de octubre por la noche?

Según Meteored, en la AMG, para el horario de la noche, se prevén cielos parcialmente nubosos, y nubes y claros.

Asimismo, se pronóstica temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 21 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 6 de octubre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 21 grados Celsius Parcialmente nuboso 20:00 21 grados Celsius Parcialmente nuboso 21:00 20 grados Celsius Nubes y claros 22:00 19 grados Celsius Nubes y claros 23:00 18 grados Celsius Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

