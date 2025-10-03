¿Qué es una colonia Simi y cuántas existen en México?

Esta semana se llevó a cabo la inauguración de la primera Colonia Simi en el estado de Jalisco, ubicada entre las colonias Nueva España y Agua Fría, en el municipio de Zapopan. De acuerdo con la Fundación del Dr. Simi A.C., este proyecto beneficiará a tres mil 500 personas.

Las Colonias Simi son un proyecto que pretende mejorar la calidad de vida de comunidades marginadas en el país a través de la intervención social. Para apoyar a la población más vulnerable, con estrategias socioambientales se atienden sectores como la seguridad alimentaria, la salud, la dignificación de la vivienda y la seguridad pública.

Te puede interesar: Venta Nocturna Liverpool 2025: A esta hora inicia el evento de descuentos y promociones

En el caso de la Colonia de la comunidad zapopana, una de las acciones más llamativas es la realización de un macromonumental con el rostro del Dr. Simi, el cual puede verse desde gran distancia. La imagen del mural se viralizó en redes sociales en el 2024, año en el que arrancaron los trabajos para establecerla.

Pese a esto, durante su apertura, Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor y CEO de Farmacias Similares, destacó que la Colonia Simi va más allá de simplemente pintar fachadas, abarcando un enfoque integral para mejorar la salud física y emocional de los residentes.

¿Cuántas colonias Simi hay en México?

La nueva Colonia Simi en el estado de Jalisco se suma a las otras tres que fueron inauguradas previamente, ubicadas en los municipios de Ecatepec, Estado de México; Tixcacal, Yucatán; y Guadalupe, Nuevo León.

Además, se tiene proyectada una nueva Colonia Simi en Torreón, Coahuila, y la primera internacional en la ciudad de Bogotá, Colombia.

El proyecto fue creado en el 2022 y es considerado único en México.

Lee también: Peso mexicano DESTRONA al dólar al inicio de la jornada

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

