Rescatan a gato atorado en bajante en la colonia Independencia (VIDEO)

El incidente fue atendido por Bomberos de Guadalajara 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Bomberos de Guadalajara lograron rescatar a un gato tras un reporte ciudadano. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Gdl

El día de ayer domingo 5 de octubre, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara atendieron un reporte ciudadano sobre un pequeño gatito que se quedó atorado en un bajante de un domicilio de la colonia Independencia.

Los oficiales se presentaron en la calle Gonzalo Curiel al cruce con la calle Aldama en la colonia mencionada del municipio de Guadalajara. Al revisar la situación, los elementos solicitaron permiso a los propietarios de la casa habitación de romper la pared para poder liberar al gatito que había caído accidentalmente en el tubo del drenaje.

Los bomberos realizaron un hoyo sobre la pared con herramienta especial y sacaron al gato de edad temprana que en cuanto fue rescatado comenzó a maullar con fuerza para el alivio de los presentes. 

Tras el rescate, el gato fue entregado a sus dueños sano y salvo.

La historia fue compartida en redes sociales generando agradecimiento de parte de los usuarios de Facebook.

