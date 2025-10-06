"Priscilla" provoca oleaje alto en Barra de Navidad (VIDEO)

El seguimiento de Protección Civil Jalisco al paso del huracán "Priscilla" continúa. El corte a las 10:00 horas indica algunas modificaciones en costas de Jalisco, permaneciendo el saldo blanco y sin afectaciones graves en infraestructura. A continuación te contamos lo más destacado.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, el huracán "Priscilla" se encuentra al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California con posibilidades de provocar lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Así como puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa, y puntuales fuertes en el sur de Baja California Sur.

"Priscilla" se mantiene como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se desplaza lentamente hacia el nor-noroeste, a 7 kilómetros por hora (km/h). Su paso generará lluvias intensas en Colima y el este y la costa de Jalisco, así como muy fuertes en Nayarit, el sur de Sinaloa, la costa de Michoacán y el suroeste de Guerrero

Se prevé oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en costas de Jalisco y Colima, de 3 a 4 m en costas de Michoacán y de 2 a 3 m en Nayarit, el sur de Baja California Sur y el oeste de Guerrero.

Al momento, Protección Civil Jalisco reporta las siguientes modificaciones en el oleaje en costas de Jalisco:

En Cuastecomates , el mar presenta oleaje constante de unos 90 cm.

, el mar presenta oleaje constante de unos 90 cm. En Melaque las olas alcanzan hasta metro y medio, con vientos ligeros.

las olas alcanzan hasta metro y medio, con vientos ligeros. En La Manzanilla , el mar está picado con olas de aprox. 2 metros, lluvia moderada y viento ligero.

, el mar está picado con olas de aprox. 2 metros, lluvia moderada y viento ligero. En Barra de Navidad se presenta oleaje alto y rachas de viento más fuertes. Así luce en estos momentos:

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

El río San Nicolás continúa al 70 por ciento de su capacidad.

Hasta el momento no hay reportes de incidentes ni afectaciones en Jalisco por el paso del huracán "Priscilla".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

