"Priscilla" provoca oleaje alto en Barra de Navidad (VIDEO)

El seguimiento de Protección Civil Jalisco al paso del huracán "Priscilla" continúa. El corte a las 10:00 horas indica algunas modificaciones en costas de Jalisco, permaneciendo el saldo blanco y sin afectaciones graves en infraestructura. A continuación te contamos lo más destacado.De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, el huracán "Priscilla" se encuentra al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California con posibilidades de provocar lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Así como puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa, y puntuales fuertes en el sur de Baja California Sur."Priscilla" se mantiene como huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se desplaza lentamente hacia el nor-noroeste, a 7 kilómetros por hora (km/h). Su paso generará lluvias intensas en Colima y el este y la costa de Jalisco, así como muy fuertes en Nayarit, el sur de Sinaloa, la costa de Michoacán y el suroeste de GuerreroSe prevé oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en costas de Jalisco y Colima, de 3 a 4 m en costas de Michoacán y de 2 a 3 m en Nayarit, el sur de Baja California Sur y el oeste de Guerrero.Al momento, Protección Civil Jalisco reporta las siguientes modificaciones en el oleaje en costas de Jalisco: El río San Nicolás continúa al 70 por ciento de su capacidad.Hasta el momento no hay reportes de incidentes ni afectaciones en Jalisco por el paso del huracán "Priscilla".