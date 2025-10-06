El huracán “Priscilla” podría intensificarse en unas horas y alcanzar la categoría 2, en la escala Saffir-Simpson, en unas horas, cuando se encuentre muy cerca de Jalisco .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la extensa circulación y bandas nubosas de “Priscilla”, mantendrán lluvias muy fuertes a puntuales intensas, fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el occidente del país, propagándose hacia Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa.

Actualmente, en su distancia al lugar más cercano, se encuentra a 370 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jal., y a 655 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, B.C.S.

Podría alcanzar la categoría 2, cuando se localice a 2 mil 395 km al sur de Cabo San Lucas BCS.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

