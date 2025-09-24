Tarjeta Yo Jalisco: ¿cuántos viajes al día incluye la modalidad del 100% de descuento?

El programa Yo Jalisco: Apoyo al Transporte Público fue creado para disminuir el gasto en movilidad de sectores vulnerables en el estado, como estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres que son sostén de hogar y familiares de personas desaparecidas. A través de esta iniciativa, se otorgan subsidios que permiten usar el transporte público de manera gratuita o con descuentos significativos.

Una de las preguntas más frecuentes de los usuarios es cuántos viajes diarios se pueden realizar bajo la modalidad del 100 % de descuento. La respuesta depende del perfil de cada beneficiario, ya que las reglas establecen límites tanto diarios como anuales.

En la modalidad de descuento total, el beneficio cubre hasta 730 traslados por año, si se distribuye de manera uniforme, esto representa un promedio de dos viajes al día. Sin embargo, el número de pasajes permitidos cambia según el grupo de usuarios y la temporada.

Para quienes son estudiantes, la cobertura contempla hasta cuatro viajes gratuitos por día de clases, con el fin de garantizar traslados de ida y regreso hacia sus centros de estudio y otras conexiones relacionadas con su actividad académica. En periodos sin clases, como vacaciones o fines de semana, este límite diario se ajusta a las condiciones establecidas.

En el caso de otros beneficiarios, como personas adultas mayores, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad, el programa otorga un máximo de dos viajes diarios bajo la modalidad del 100 % de descuento.

El apoyo aplica en los distintos sistemas de transporte público de la entidad, como tren ligero, rutas alimentadoras, corredores BRT y camiones convencionales. Además de la Zona Metropolitana de Guadalajara, también se implementa en municipios como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Tepatitlán.

Con esta estructura, el programa busca garantizar la movilidad de los sectores que más lo requieren, al tiempo que mantiene un equilibrio en la administración de los recursos públicos. Quienes deseen acceder al apoyo deben consultar los periodos de inscripción y acudir a los módulos habilitados para la entrega de tarjetas.

