Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este miércoles 1 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

