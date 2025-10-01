Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este miércoles 1 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 2 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 4 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 5 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

