El nombre de Ariana Grande se volvió tendencia luego de que la Casa Blanca reaccionara de manera directa a una publicación de la cantante en Instagram, en la que criticó a los seguidores de Donald Trump por respaldar políticas que, según ella, ponen en riesgo los derechos humanos y la democracia en Estados Unidos.

La noche del domingo, la intérprete compartió en sus historias un mensaje del activista Matt Bernstein. En él se cuestionaba a los simpatizantes del actual mandatario sobre si su vida había mejorado después de:

“250 días de redadas violentas contra inmigrantes, comunidades destruidas y discursos transfóbicos que ponen en riesgo a miles de personas”.

El texto cerraba con una interrogante clara: “¿Ha mejorado tu vida ahora que los derechos básicos de otros están en peligro?”.

INSTAGRAM/arianagrande

La respuesta oficial desde Washington

La contestación no se hizo esperar. En declaraciones a Entertainment Weekly, el subsecretario de prensa Kush Desai respondió directamente a Ariana utilizando títulos de varios de sus éxitos musicales.

“Save your tears, Ariana. Porque las acciones del presidente Trump acabaron con la crisis inflacionaria de Joe Biden y están atrayendo billones en nuevas inversiones. Incluso firmó una orden ejecutiva just like magic que permitió a la FTC actuar contra Ticketmaster por estafar a los fans de Ariana Grande. Get well soon, Ariana!”, afirmó Desai.

Sus palabras aludían a la reciente demanda presentada por la Comisión Federal de Comercio (FTC) contra Live Nation y Ticketmaster, acusadas de prácticas abusivas en la reventa de entradas. Este proceso legal se suma a otra denuncia interpuesta semanas atrás contra Key Investment Group y compañías asociadas, señaladas por acaparar boletos mediante mecanismos ilegales y revenderlos a precios más altos, afectando conciertos de artistas como Taylor Swift en su Eras Tour.

Ariana Grande y su activismo político

La postura de la intérprete de “No Tears Left to Cry” no resulta sorpresiva para sus seguidores. Grande ha manifestado en varias ocasiones su simpatía por el Partido Demócrata, apoyó públicamente la candidatura de Kamala Harris en 2024 y en 2014 participó en el evento In Performance at the White House: Women of Soul, donde interpretó temas frente al entonces presidente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama.

BB