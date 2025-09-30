Martes, 30 de Septiembre 2025

SAT: Así puedes corroborar la autenticidad de tu Constancia de Situación Fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) explicó el procedimiento para comprobar que la Constancia de Situación Fiscal sea auténtica

La Constancia de Situación Fiscal reúne datos clave del contribuyente para identificarlo y validar su registro y actividad económica. CANVA/ESPECIAL

La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el objetivo de reunir la información de cada contribuyente para verificar que esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y cumpla con sus obligaciones fiscales.

Además de fungir como una identificación fiscal, este certificado suele ser solicitado al momento de aplicar a un empleo, así como para diversos trámites gubernamentales.

La Constancia de Situación Fiscal contiene:

  • Cédula de Identificación Fiscal (CIF): incluye el código QR, RFC, nombre o denominación social.
  • Lugar y fecha de emisión.
  • Datos de identificación del contribuyente: RFC, CURP, nombre completo.
  • Datos del domicilio registrado.
  • Régimen fiscal.

El documento puede solicitarse de forma gratuita en cualquier oficina del SAT y sin necesidad de agendar cita. En caso de requerirlo, también puede tramitarse de manera remota.

Recientemente, el SAT dio a conocer los pasos para corroborar la autenticidad de la CSF y asegurarte de que todo esté en orden, evitando así retrasos en los trámites donde sea requerida.

El procedimiento es muy sencillo, basta con escanear el código QR y seguir estos pasos:

  1. Escanea el código QR que aparece en tu Constancia de Situación Fiscal con tu celular o con un lector de códigos.
  2. Comprueba que el sitio web que se abra sea oficial del SAT y que incluya el dominio sat.gob.mx.
  3. Verifica que los datos coincidan: confirma que el RFC, nombre completo, domicilio fiscal y régimen mostrados en la página sean idénticos a los de tu constancia.

Recuerda que no es obligatorio presentar la Constancia de Situación Fiscal para la emisión de facturas.

Con este proceso, el SAT busca prevenir fraudes y garantizar que los documentos fiscales sean auténticos y correspondan a la situación real de cada contribuyente.

     

