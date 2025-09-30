SAT: Así puedes corroborar la autenticidad de tu Constancia de Situación Fiscal

La Constancia de Situación Fiscal (CSF) es un documento emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con el objetivo de reunir la información de cada contribuyente para verificar que esté inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes y cumpla con sus obligaciones fiscales.Además de fungir como una identificación fiscal, este certificado suele ser solicitado al momento de aplicar a un empleo, así como para diversos trámites gubernamentales.La Constancia de Situación Fiscal contiene:El documento puede solicitarse de forma gratuita en cualquier oficina del SAT y sin necesidad de agendar cita. En caso de requerirlo, también puede tramitarse de manera remota.Recientemente, el SAT dio a conocer los pasos para corroborar la autenticidad de la CSF y asegurarte de que todo esté en orden, evitando así retrasos en los trámites donde sea requerida.El procedimiento es muy sencillo, basta con escanear el código QR y seguir estos pasos:Recuerda que no es obligatorio presentar la Constancia de Situación Fiscal para la emisión de facturas.Con este proceso, el SAT busca prevenir fraudes y garantizar que los documentos fiscales sean auténticos y correspondan a la situación real de cada contribuyente.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP