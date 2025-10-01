Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 1 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

