Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 1 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 1 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 5 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Martes 7 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16