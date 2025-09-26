Yo Jalisco apoyo para transporte: ¿Cuál es el último día para el refrendo de la tarjeta?

El programa Yo Jalisco es una iniciativa del Gobierno del Estado diseñada para garantizar el acceso gratuito al transporte público a grupos prioritarios como estudiantes, adultos mayores, mujeres jefas de hogar, personas con discapacidad y cuidadores, así como a familiares de personas desaparecidas. Dependiendo del caso, las tarjetas otorgan descuentos del 100 % o del 50 % en viajes de transporte público, con un límite anual de traslados.

A través de un comunicado, el Gobierno de Jalisco anunció que la etapa de refrendos de la tarjeta Yo Jalisco inició el pasado 8 de septiembre y corresponde a la convocatoria 2025B.

El refrendo consiste en actualizar los datos personales y documentales, así como comprobar la situación que da derecho al apoyo (por ejemplo, en el caso de estudiantes, la vigencia de la inscripción escolar). Dependiendo de la modalidad, los requisitos pueden variar.

¿Cuál es el último día para el refrendo de la tarjeta?

El calendario oficial establece que el plazo para refrendar o reactivar las tarjetas comenzó el 8 de septiembre y concluirá el 3 de octubre de 2025. Esa fecha representa el último día en que los beneficiarios podrán acudir a los módulos habilitados para realizar la actualización de su apoyo.

Los centros de atención funcionan de lunes a viernes en horario de 9:00 a 16:00 horas, distribuidos en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara y municipios aledaños. Entre los más concurridos se encuentran los módulos cercanos a universidades, centros comunitarios, plazas públicas y oficinas del sistema DIF, con la finalidad de facilitar el acceso a la mayor cantidad de personas.

El trámite inicia en la plataforma yojaliscotransporte-ssas.jalisco.gob.mx, donde los usuarios deben actualizar sus datos, responder encuestas y agendar una cita.

Durante el proceso de actualización, las tarjetas podrán usarse como monedero electrónico con tarifa preferencial de medio pasaje. Una vez concluido el trámite, la recarga tendrá vigencia hasta el 27 de diciembre.

YC