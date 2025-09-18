Vía RecreActiva nocturna: Fecha, horario y TODO lo que debes saber para asistir

Con motivo de su 21 aniversario, por primera vez desde su creación, la Vía RecreActiva ofrecerá una jornada nocturna el próximo sábado 20 de septiembre. En este escenario, la Comisión Municipal del Deporte (Comude Guadalajara), invitó a la ciudadanía a sumarse a esta actividad, ya sea en bicicleta, patines o incluso caminando en compañía de sus mascotas:

“La vía nocturna tiene la misma característica que la Vía Recreativa dominical, es para que podamos salir a caminar, a trotar, a correr, a andar en bicicleta, en patines, con la familia, con mascotas" , indicó David Prado, director del Comude Guadalajara.

De acuerdo con la autoridad, la rodada nocturna tendrá un horario de 19:00 a 23:00 horas, y la ruta, de 3 kilómetros de longitud, será en la Avenida Juárez-Vallarta, desde la altura del Parque Revolución (Parque Rojo) hasta la Glorieta Minerva.

Cabe señalar que en este recorrido nocturno no se permitirá el acceso de vehículos eléctricos, medios de transporte con los que tampoco se puede transitar de forma habitual en la Vía RecreActiva de todos los domingos.

Asimismo, el funcionario municipal señaló que aquellas personas que deseen disfrutar de esta actividad deberán usar reflejantes y luces para garantizar su visibilidad. También es necesario estar al pendiente de los menores en todo momento para evitar incidentes.

Además, para garantizar la seguridad de la ciudadanía, en el tramo que abarcará la Vía RecreActiva nocturna, elementos de la Comisaría, Protección Civil y Bomberos, personal de Inspección y Vigilancia, la Coordinación de Servicios Municipales y paramédicos brindarán apoyo. De manera adicional, agentes de Movilidad trabajarán para apoyar a los automovilistas en las vías alternas.

De acuerdo con el director de Comude Guadalajara, la jornada nocturna es solo el inicio de la celebración de los 21 años de la de la Vía RecreActiva, el programa social del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que transforma las calles principales de la ciudad en espacios públicos para la recreación y el deporte.

“Invitarlos a todos este próximo sábado, a partir de las 7:00 de la noche, en la primera jornada nocturna de la Vía Recreativa y el domingo, a partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 2:00 de la tarde, en el Parque San Jacinto, tendremos la celebración principal”.

