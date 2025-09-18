La Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco y la empresa intermediaria no bancaria Plus Corp SOFOM firmaron hoy un convenio mediante el cual la financiera destinará 750 millones de pesos para que medianas y grandes empresas del estado puedan obtener créditos para que puedan implementar proyectos de energía renovable y eficiencia energética.

El monto del crédito será a partir de los 2 millones de pesos y hasta los 100 millones de pesos, dependiendo la magnitud del proyecto.

"Con eso se busca que las empresas puedan ahorrar recursos y también disminuir las emisiones contaminantes", explicó Manuel Herrera, titular de la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco.

El funcionario explicó que este fondo se creó para este nicho de mercado que está demandando ese tipo de financiamiento y para los cuales no había programas.

"Tenemos otros esquemas y programas, por ejemplo trabajamos con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía que abarca otro segmento y Sofomes y bancos que están ayudando al segmento más pequeño, pero en este rubro es muy pertinente porque a la mediana y grande empresa le está urgiendo", añadió Manuel Herrera.

Los créditos serán de entre 2 y 100 millones de pesos

Tasas preferenciales

Sectores: alimentos, autos, logística, salud y más

