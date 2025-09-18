Ana Luisa Rébora abraza el barro bruñido en "Tiempo de quemas" en Galería Adentro

La obra de Ana Luisa Rébora ha explorado múltiples lenguajes a lo largo de más de cuatro décadas, pero en su más reciente exposición, "Tiempo de quemas", la artista plástica abre el capítulo del diálogo entre su pintura, la gráfica y la cerámica con la ancestral técnica del barro bruñido. La muestra reúne una treintena de piezas en Galería Adentro y se presenta como un cruce de disciplinas que, en palabras de la propia creadora, le han permitido redescubrir la sensibilidad de los materiales.

"Me siento muy contenta, muy agradecida realmente porque Galería Adentro abrió sus puertas para mí y que se pueda presentar el barro bruñido finalmente", compartió en entrevista con EL INFORMADOR.

La exposición, inaugurada bajo la curaduría de Juvenal Urzúa, despliega figuras, paisajes y elementos que conjugan dos geografías simbólicas en su trayectoria: las vivencias escandinavas y la tierra mexicana, que la artista reconoce como una fuente inagotable de inspiración.

La exposición de Rébora fue inaugurada bajo la curaduría de Juvenal Urzúa. ESPECIAL

El origen de la muestra

La llegada de "Tiempo de quemas" a Galería Adentro surgió de manera fortuita. Tras haber cancelado dos veces una exposición en Chapala, Rébora recibió la invitación de Luis, un coleccionista cercano, quien le propuso utilizar este espacio como sede. "Me emocioné muchísimo porque yo tenía ilusión de que la gente conozca mi obra de barro bruñido. Fue mucha gente a la inauguración. Llegó gente importante para mí, artistas y amigos del medio", recordó.

La artista también aprovechó para reflexionar sobre las dificultades que enfrentan los creadores en Jalisco por la falta de apoyos institucionales. "Aquí lo triste es que siendo cultura (Secretaría de Cultura) no respondan a la mera hora y tiene que salir una galería privada para rescatar al artista y poder mostrar su obra. Entonces es donde decimos: '¿cómo es posible que por una persona no se pudieron poner de acuerdo y no pasaron las cosas como tenían que ser?'", señaló.

"Tiempo de quemas" en Galería Adentro surgió de manera fortuita. ESPECIAL

El encuentro con el barro bruñido

Aunque la gráfica y la pintura han sido sus lenguajes habituales, Rébora encontró en la cerámica un campo fértil para experimentar. Primero colaboró en Cerámica Suro con piezas de gran formato, pero su inquietud la llevó al taller del maestro Ángel Santos, en Tonalá, donde se adentró en la técnica del barro bruñido.

"Descubrí la técnica del barro bruñido, que es realmente hermosísima, muy sensible, muy de nuestra tierra, con olor a leña. El poder haber trabajado en la fábrica de Suro fue maravilloso, pero ahora trabajar con el barro bruñido, con los artesanos, para mí es un privilegio. Ellos lo tienen desde que nacen, vienen con ese don. Uno como artista llega con su trabajo íntimo y lo plasma en las tarjas o los jarrones, y es un proceso muy largo: hay que bruñirlo, quemarlo, pintarlo", relató.

Su interés era presentar estas piezas originalmente en Chapala, como una manera de vincular la tradición cerámica local con los públicos extranjeros que habitan en la ribera. Aunque el plan no se concretó, confía en que esa posibilidad se retome más adelante.

La exposición busca vincular la tradición cerámica local con los públicos extranjeros que habitan en la ribera de Chapala. ESPECIAL

Un proceso de aprendizaje

La colaboración con Ángel Santos no solo le permitió a Rébora acercarse a nuevas técnicas, sino también replantear su propio proceso creativo. "Desde que estoy ahí soy feliz, porque además de todo aprendo del maestro. Independientemente de que uno ya sea viejo en el arte, yo soy muy joven en todo lo de la cerámica. Y ahora que estoy trabajando con él estoy fascinada porque el barro canta. Es algo que no tiene la otra, que sí canta, pero no de la misma manera. Hay algo más de nuestra tierra", afirmó.

Del taller de Santos se llevó una enseñanza central: la paciencia y la devoción que demanda el oficio. "Del maestro Ángel Santos, aprendí paciencia, dedicación, el amor por la línea, por el bruñido, por toda una cultura que tienen ellos. Es una cosa maravillosa. Verlo trabajar, ver cómo los barros bruñidos pueden incluso ser instrumentos musicales que espero presentar en Galería Adentro. Ya tuve la oportunidad de ir con él a Tlaquepaque y me sorprendí de que el barro puede hacer música y hasta danzar con esos sonidos", contó.

La exposición permanecerá abierta hasta inicios de noviembre en Galería Adentro (Lerdo de Tejada 2418, colonia Lafayette), con entrada libre y horarios de lunes a domingo de 14:00 a 23:00 horas.

La exposición "Tiempo de quemas" permanecerá abierta hasta inicios de noviembre en Galería Adentro; la entrada es gratuita. ESPECIAL

