¿Lloverá por la noche en GDL?. Pronóstico del clima para hoy, 18 de septiembre

Para este jueves 18 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 18 de septiembre se prevé cielo con nubes y claros en Guadalajara por la noche. UNSPLASH/ D. Siilantev/ EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El día de hoy, jueves 18  de septiembre, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco generará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. Asimismo, se prevé un ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 35 °C en estos estados.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé temperaturas máximas de 26 a 29 grados centígrados en el transcurso del día. 

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 18 de septiembre por la noche?

El Instituto de Astronomía y Meteorología dio a conocer que, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG),  se prevé que en horarios de la tarde-noche se presenten chubascos puntuales

De acuerdo con el portal oficial de Meteored, se prevé que a horas de la noche haya cielo parcialmente nuboso, nubes altas y nubes y claros.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 18 de septiembre?

Por la noche, se pronostican temperaturas máximas de 20 grados centígrados y mínimas de 18 grados centígrados.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  20 grados centígrados Parcialmente nuboso
20:00  19 grados centígrados Nubes altas
21:00  19 grados centígrados Nubes y claros
22:00  19 grados centígrados Parcialmente nuboso
23:00  18 grados centígrados Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

