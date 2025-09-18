El día de hoy, jueves 18 de septiembre, de acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico frente a las costas de Jalisco generará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán, Colima y Jalisco. Asimismo, se prevé un ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a 35 °C en estos estados.

En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevé temperaturas máximas de 26 a 29 grados centígrados en el transcurso del día.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 18 de septiembre por la noche?

El Instituto de Astronomía y Meteorología dio a conocer que, en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), se prevé que en horarios de la tarde-noche se presenten chubascos puntuales

De acuerdo con el portal oficial de Meteored, se prevé que a horas de la noche haya cielo parcialmente nuboso, nubes altas y nubes y claros.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 18 de septiembre?

Por la noche, se pronostican temperaturas máximas de 20 grados centígrados y mínimas de 18 grados centígrados.

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 20 grados centígrados Parcialmente nuboso 20:00 19 grados centígrados Nubes altas 21:00 19 grados centígrados Nubes y claros 22:00 19 grados centígrados Parcialmente nuboso 23:00 18 grados centígrados Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

