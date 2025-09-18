El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara este jueves 18 de septiembre para una jornada de tormentas. Estos son los detalles del clima para la ciudad:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera este día cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas altas de Jalisco y Michoacán; ambiente templado a fresco, siendo frío en la zona montañosa de Jalisco y en zonas altas de Michoacán, y cálido en el sur de Michoacán y costas de la región. Posibles lluvias y chubascos matutinos en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y templado en zonas altas de la región; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en Jalisco, con rachas de 40 a 60 km/h en sus costas; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. Chubascos probables por la tarde y hacia la noche . La temperatura máxima será de 26-29 y la mínima de 16-18 °C.

Lluvia en Guadalajara

04:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 25 °C 05:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 25 °C 08:00 PM 20% de probabilidad de lluvia 21 °C 09:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 20 °C 10:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 20 °C 11:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 20 °C

La probabilidad de lluvia para Guadalajara este jueves es del 75 por ciento, aunque es más posible que las lluvias se presenten durante la noche .

Clima nacional

La interacción de humedad entrante, inestabilidad de la atmósfera y canales de baja presión, ocasionarán lluvias fuertes y acumulados importantes en el noroeste, occidente, centro y sureste.

Se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión frente a las costas del occidente debido a que presenta un potencial de desarrollo ciclónico del 80% en los próximos días .

Jalisco, con lluvias en sus diferentes regiones . Mayores acumulados hacia el sur y occidente del estado.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

