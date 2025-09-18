El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prepara este jueves 18 de septiembre para una jornada de tormentas. Estos son los detalles del clima para la ciudad:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera este día cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas altas de Jalisco y Michoacán; ambiente templado a fresco, siendo frío en la zona montañosa de Jalisco y en zonas altas de Michoacán, y cálido en el sur de Michoacán y costas de la región. Posibles lluvias y chubascos matutinos en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas máximas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y templado en zonas altas de la región; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en Jalisco, con rachas de 40 a 60 km/h en sus costas; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de la región.Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. Chubascos probables por la tarde y hacia la noche. La temperatura máxima será de 26-29 y la mínima de 16-18 °C.La probabilidad de lluvia para Guadalajara este jueves es del 75 por ciento, aunque es más posible que las lluvias se presenten durante la noche.La interacción de humedad entrante, inestabilidad de la atmósfera y canales de baja presión, ocasionarán lluvias fuertes y acumulados importantes en el noroeste, occidente, centro y sureste. Se mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión frente a las costas del occidente debido a que presenta un potencial de desarrollo ciclónico del 80% en los próximos días. Jalisco, con lluvias en sus diferentes regiones. Mayores acumulados hacia el sur y occidente del estado.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA