El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) espera una jornada para este viernes 19 de septiembre de tormentas, sobre todo por la tarde . Este es el pronóstico:

Meteored prevé para Guadalajara chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La probabilidad de lluvia para la ciudad es del 70 por ciento .

Mañana se verán principalmente cielos cubiertos en Guadalajara, aunque se esperan por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 26 km/h por la mañana.

Lluvia en Guadalajara

11:00 horas 22 °C Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 14:00 horas 25 °C Nubes y claros 17:00 horas 24 °C Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 20:00 horas 19 °C Tormenta (40% de probabilidad de lluvia) 23:00 horas 18 °C Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia)

Es más probable que la precipitación se presente por la tarde y en las primeras horas de la noche .

Clima del viernes 19 al domingo 21 de septiembre de 2025

Durante el viernes y sábado, la onda tropical núm. 33 recorrerá el sur y occidente del territorio mexicano, originando lluvias fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas. Por su parte, el posible ciclón tropical se desplazará al oeste-suroeste de Baja California Sur, propiciando lluvias fuertes en dicho estado . El domingo, la onda tropical y el ciclón tropical se alejarán gradualmente de costas mexicanas.

En el período de pronóstico:

El monzón mexicano en combinación con divergencia generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.

En el transcurso del domingo, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, generando lluvias fuertes a puntuales intensas en ambas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA