El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) espera una jornada para este viernes 19 de septiembre de tormentas, sobre todo por la tarde. Este es el pronóstico:Meteored prevé para Guadalajara chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La probabilidad de lluvia para la ciudad es del 70 por ciento.Mañana se verán principalmente cielos cubiertos en Guadalajara, aunque se esperan por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 26 km/h por la mañana.Es más probable que la precipitación se presente por la tarde y en las primeras horas de la noche.Durante el viernes y sábado, la onda tropical núm. 33 recorrerá el sur y occidente del territorio mexicano, originando lluvias fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas. Por su parte, el posible ciclón tropical se desplazará al oeste-suroeste de Baja California Sur, propiciando lluvias fuertes en dicho estado. El domingo, la onda tropical y el ciclón tropical se alejarán gradualmente de costas mexicanas.En el período de pronóstico:El monzón mexicano en combinación con divergencia generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la península de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.Un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y océano Pacífico ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y oriente de la República Mexicana.En el transcurso del domingo, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y el sureste mexicano, generando lluvias fuertes a puntuales intensas en ambas regiones.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA