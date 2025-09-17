Sheinbaum explica por qué cambió el apellido de Josefa en el Grito de Independencia

En su conferencia matutina de este miércoles, Claudia Sheinbaum explicó por qué durante su primer Grito de Independencia como Presidenta de México decidió nombrar de manera distinta a la tradicional a Josefa Ortiz, también conocida como "La Corregidora de Querétaro" por su papel en la lucha por la emancipación.

Usualmente, en los libros de historia y en actos cívicos se le conoce a esta heroína de la nación como Josefa Ortiz de Domínguez, apellido que obtuvo de su esposo, Miguel Domínguez.

Sin embargo, en la celebración del llamado a la insurrección de 1810, la noche del pasado lunes 15 de septiembre, la Presidenta decidió referirse a este personaje por su nombre completo: Josefa Ortiz Téllez-Girón.

Sheinbaum indicó que nombrar de esta forma a Josefa es un acto de reconocimiento a las mujeres, a quienes durante mucho tiempo se les consideró propiedad de sus maridos.

“¿Por qué no de Domínguez? Porque las mujeres no somos de nadie. Había esta idea de que pasabas de ser ‘hija de’ a ‘esposa de’. Entonces claro que yo amo a mi marido, lo quiero mucho, pero no soy de él. Yo soy yo y él es él. No le perteneces a nadie y el ‘de’ es en un sentido de pertenecer a otra persona. Por eso es la reivindicación de la mujer: Josefa Ortiz Téllez-Girón, más allá de que haya estado casada con ‘El Corregidor’. En realidad, Josefa Ortiz dedicó toda su vida a la Independencia, pero esa parte de su vida no la cuentan” , comentó.

Asimismo, la Mandataria reconoció la lección que dejó en las infancias con su histórico Grito de Independencia, pues se convirtió en la primera mujer en pronunciarlo en el Zócalo capitalino.

"Cómo lo digo: no llegué sola, llegamos todas. No es el esfuerzo de una mujer en particular, es la lucha histórica de las mujeres, y es parte de la transformación del país el que haya una mujer Presidenta.

"Ya es normal que tengas una gobernadora, ya no es raro", dijo al destacar que en México hay 13 gobernadoras y confió en que para 2027 sean 16.

La Presidenta también destacó la importancia de que las mujeres participen en la vida pública al igual que los hombres:

“Es parte de ir generando una conciencia colectiva de que somos iguales (...) son cambios culturales muy importantes”.

