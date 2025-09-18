Un tráiler se salió del camino mientras circulaba por la Carretera libre Tepatitlán – Zapotlanejo y colisionó contra dos vehículos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dejó saldo de un fallecido.

Los hechos ocurrieron en dicha carretera, poco antes del cruce a Matatlán, esto en el municipio de Zapotlanejo.

Presuntamente, los trabajadores y unidades de la CFE estaban estacionados, resguardando un tráiler que trasladaba el transformador mientras atendían dicho servicio.

Luego, el tráiler causante perdió el control, salió del camino y los impactó con uno de sus remolques, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco.

El saldo fue de una persona fallecida y 4 personas lesionadas leves a regulares, todas aparentemente eran trabajadores de la CFE.

Al sitio acudió personal de la Cruz Roja Mexicana, bomberos de Zapotlanejo y de la corporación estatal para atender a las personas lesionadas por el percance carretero.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB