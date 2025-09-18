Tyler, The Creator en México: Precios de los boletos y cuándo empieza la venta general

Como parte de su gira internacional, CHROMAKOPIA: The World Tour, el rapero estadounidense Tyler, The Creator, visitará Guadalajara en el itinerario de su recorrido por Latinoamérica. Tal presentación se celebrará el 29 de marzo de 2026 a las 21:00 horas, en la Arena Guadalajara. Aquí te contamos los detalles del precio de los boletos, la preventa y la venta general.

ESPECIAL

Sobre CHROMAKOPIA: The World Tour y la venta de boletos

Lanzado el 28 de octubre de 2024 por Columbia Records, CHROMAKOPIA, es el octavo álbum de estudio de Tyler. El disco debutó en el número uno del Billboard 200, posición que mantuvo durante tres semanas, y estableció un récord en Spotify como el estreno más reproducido de un álbum de rap.

La preventa de boletos comenzó desde hoy a las 08:00 de la mañana. Por su parte, la venta general de boletos estará habilitada a partir de mañana, 19 de septiembre, a las 10:00 horas, a través del sistema Superboletos. En físico podrán comprarse en taquillas de la Arena Guadalajara, Palacio de Hierro, Innovasport y Mr. CD.

El precio de los boletos oscila entre los mil 103 pesos —siendo el más barato— y los 11 mil 113 pesos —siendo el más por incluirse el paquete VIP.

AO