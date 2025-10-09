Este jueves 9 de octubre elementos de Policía Vial Jalisco realizan dos cierres a la circulación vehiculas sobre avenida Juárez en el Centro Histórico de Guadalajara debido a la caída de objetos.

El primer corte se presenta a la altura de la calle González Ortega. Hace unos momentos un vehículo particular y un camión de una empresa refresquera fueron impactados por una rama que cayó y que a su vez derribó un poste del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur). El poste abarcó los cuatro carriles de la avenida, por lo que se presentó cierre a la circulación. Las autoridades solicitan tomar vías alternas.

Por otro lado, en la misma avenida, pero a la altura de Ocampo, se realizan cortes parciales desde Alfareros debido al retiro seguro de una rama de un árbol que cayó sobre la vía y podría ocasionar un accidente.

Cabe destacar que durante la mañana se atendió un accidente en los cruces de avenida Hidalgo y avenida Enrique Díaz de León que provocó cierto tráfico en la zona. Del hecho no se registraron lesionados, por lo que los vehículos fueron reubicados para reestablecer el flujo de tránsito de automóviles.

Se exhorta a la población atender las indicaciones de los elementos desplegados en sitio y tomar alternativas viales en los cruces con cierre.

