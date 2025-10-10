Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este viernes 10 de octubre anticipa que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 79%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 13 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 16 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

