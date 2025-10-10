Esta mañana, la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta informó que se mantiene bandera roja en todas las playas del municipio por el paso de la tormenta tropical "Raymond".

Las condiciones climáticas en la región han provocado alto oleaje como en los últimos días por lo que se mantiene la bandera roja en todas las playas de Puerto Vallarta.

A su vez, personal de Protección Civil y Bomberos municipales, continúan los recorridos de vigilancia a lo largo de la franja costera en búsqueda de salvaguardar la integridad de residentes y visitantes de Puerto Vallarta. No obstante, se invita a la población y turistas a evitar ingresar al mar y seguir las indicaciones del personal salvavidas. Hasta el momento no se han dado indicaciones respecto a embarcaciones.

Puerto Vallarta continúa dentro de la zona de prevención por efectos de vientos de la tormenta tropical "Raymond". De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de la tormenta tropical "Raymond" se localiza a 265 km al oeste de Zihuatanejo, Guerrero. Actualmente presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de hasta 95 km/h, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Por ello mismo, se mantiene la vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Durante las próximas horas, se esperan lluvias intensas en la región y un oleaje elevado, con alturas estimadas entre 3 y 4 metros, lo que podría generar condiciones riesgosas para la navegación y actividades marítimas.

