Uno no sabe si volverá a casa para ver a su familia: brigadista

Tras 24 horas de combate, Abraham regresó al puesto de mando unificado para reportar los avances del trabajo de la brigada.

Inició labores desde las 20:00 horas del martes, durante la noche del miércoles pudo regresar a casa para descansar un poco. Esta mañana antes de salir se despidió de su familia "porque uno nunca sabe si vaya a regresar a verlos por lo fuerte que pueda ser el incendio".

Abraham Villeda Rayas es combatiente forestal en la Dirección de Medio Ambiente Zapopan desde hace 16 años. Su padre también fue brigadista y según relata Abraham, falleció durante el ataque de un incendio forestal.

Ahí en el lugar no platicamos, se trabaja por líneas y vamos limpiando con orden; va caminando la punta y él nos dice por dónde viene la lumbre y por dónde vamos a bajar. Abraham Villeda, combatiente forestal

"A mi mi trabajo me gusta. Mi familia si se asusta y siempre me dicen que con mucho cuidado porque me han pasado casos donde los incendios me han encerrado", expresó el brigadista.

Según relata Abraham, el combate de este incendio fue complicado debido a que 'lo más fuerte' ocurrió durante la noche y madrugada, la topografía del lugar era un tanto complicada y las ráfagas de viento empeoraban la situación.

"Ahí en el lugar no platicamos, se trabaja por líneas y vamos limpiando con orden; va caminando la punta y él nos dice por donde viene la lumbre y por dónde vamos a bajar. Todo el tiempo estamos trabajando sin parar y nos comunicamos por radios portátiles", contó Abraham sobre cómo laboraron él y su brigada en la zona del cerro donde ocurría el incendio.

El combatiente contó también que una vez que regresó al puesto de mando y sus superiores le dijeron que el incendio ya había sido controlado, pudo sentirse más tranquilo, pues para él los trabajos de liquidación son más sencillos, sobre todo ahora que podrían trabajar de día.

"Me siento orgulloso de mi trabajo, de ayudar a la comunidad y de salvar el bosque, Por eso es que mi trabajo me gusta mucho", finalizó el brigadista.