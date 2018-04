Pastizal y hojarasca, principal vegetación afectada por incendio: Aristóteles

De acuerdo con el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, sólo el 5% por ciento del arbolado de la zona donde se registró el incendio se vio afectado por las llamas pues estas sólo dañaron en su mayoría a pastizal y hojarasca.



"Hoy podemos señalarles que en la copa (del cerro de San Miguel) es donde sí se ve un perímetro pequeño, alrededor de la torre, donde el 100% de los arboles fueron completamente consumidos por el fuego", agregó el gobernador.

Gracias a los brigadistas, pilotos, bomberos y personal de @PcJalisco; su labor es admirable, estamos muy agradecidos con todos ustedes.



Tenemos indicios que el incendio fue provocado; daremos con los responsables y habrá sanciones y castigos ejemplares. pic.twitter.com/Kx6Wi3UcHZ — Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) 12 de abril de 2018



Sandoval dijo también que la cifra exacta del daño al arbolado será determinada luego de los análisis de campo y periciales, mismos que servirán para definir la responsabilidad de la persona identificada como causante del incendio. Hasta ahora no hay detenidos.



Este jueves quedó controlado el incendio en el bosque La Primavera, luego de casi 40 horas de combate de cerca de 500 elementos de distintas corporaciones, según informó el Gobernador.



"Si bien el incendio se dio de manera rápida por los vientos que eran entre 40 y 45 kilómetros por hora, al llegar al cerro se duplicaron o triplicaron (...) pero afortunadamente con la eficacia de los compañeros se controló", expresó.



De acuerdo con lo explicado por Sandoval, aún se encuentran varios puntos de calor que no representan un riesgo para el bosque, sin embargo, se espera que durante el resto de este día quede extinto en su totalidad gracias a los trabajos de enfriamiento de los 233 brigadistas que permanecen en el lugar.



Según Alfredo Martín del Campo, director general de Medio Ambiente Zapopan, del total de hectáreas dañadas el 50% corresponde a Zapopan, el resto al municipio de Tala, con quien no han tenido comunicación para definir el tema de la denuncia ambiental.



Durante la rueda de prensa llevada a cabo este jueves en el puesto de mando unificado, Sandoval destacó la eficacia del modelo de combate al fuego en el que en menos de una hora de haberse recibido reporte, brigadistas ya se encontraban atendiéndolo.



"Se ha invertido en tecnología, capacitación, herramientas. Hemos mejorado condiciones inclusive de muchos de nuestros brigadistas que no tenían la garantía de los derechos laborales de manera completa y con seguridad hoy la tienen", manifestó el gobernador.



Dependencias involucradas en el combate y atención:



Semarnat

OPD Bosque La Primavera

Medio Ambiente Zapopan

Protección Civil y Bomberos del Estado

Protección Civil y Bomberos Zapopan

Protección Civil y Bomberos Tlajomulco

Protección Civil y Bomberos de Tala

Protección Civil y Bomberos Tapalpa

Protección Civil y Bomberos Sierra Occidente

Fiscalía del Estado

SAMU

Sedena

Conafor

LS