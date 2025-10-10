Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este viernes 10 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 13 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 14 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Jueves 16 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque