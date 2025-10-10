Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 10 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

