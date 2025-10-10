Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 10 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este viernes 10 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Sábado 11 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Cancún