Con la finalidad de promover el arte y la cultura dentro de la red universitaria de la Universidad de Guadalajara (UdeG), así como impulsar la formación de una nueva generación de gestores culturales en la comunidad universitaria, se oferta la Beca Grodman para estudiantes y postgraduados mexicanos que residen en los Estados Unidos.

Esta beca es ofrecida por el Fideicomiso Educativo Pyrrha Glays Grodman a través de The University of Guadalajara Foundation in the United States of America, Inc. y la Universidad de Guadalajara.

La convocatoria se abrió desde el 1 de septiembre y recibirá solicitudes hasta el 10 de octubre de 2023 y en ella pueden participar las personas mexicanas que residan en el país o en Estados Unidos y que reúnan al menos uno de los siguientes requisitos:

Ser estudiante o egresado de licenciatura o de posgrado de la Universidad de Guadalajara.

Formar parte del personal docente de la Universidad de Guadalajara.

Ser un artista mexicano que resida en Estados Unidos.

Mediante la beca se busca fomentar el gusto y el disfrute de las artes y las manifestaciones culturales entre la comunidad estudiantil de los planteles que conforman el Sistema de Educación Media Superior (SEMS) de la Universidad de Guadalajara con el objetivo de contribuir a una formación integral de los bachilleres.

Los postulantes que resulten beneficiados ejecutarán proyectos e involucrarán a los alumnos de educación media superior en actividades artísticas como la creación de dibujo y pintura, escultura, danza contemporánea, baile folclórico, expresión teatral, fotografía digital, interpretación y creación musical, producción de cortometrajes, medios alternativos, narrativa, narrativa gráfica y artesanía mexicana.

La convocatoria establece que los participantes podrán presentar proyectos de forma individual o en grupo de máximo cinco integrantes, los cuales deberán tener interés en promover el arte, desarrollar el gusto y disfrute de las artes en los estudiantes, capacitar al público en la apreciación del arte y contribuir en el desarrollo social a partir de la formación creativa y cultural.

Los proyectos deben promover actividades artísticas y/o curriculares como talleres, exposiciones, concursos artísticos, capacitaciones, cursos o eventos culturales.

El monto total del apoyo será de hasta tres mil dólares para proyectos individuales y hasta nueve mil dólares para proyectos grupales (considerando un monto máximo de mil 500 dólares por cada persona adicional del equipo de hasta cinco integrantes).

Las personas interesadas en postularse deberán ingresar al siguiente enlace de la Coordinación de Internacionalización de la Universidad de Guadalajara para revisar la convocatoria y poder registrar su documentación: http://ci.cgai.udg.mx/es/grodman-gestores-culturales-23-24

El Fideicomiso Educativo Pyrrha Gladys Grodman se conforma por un fondo económico y por un acervo cultural otorgado a la Universidad de Guadalajara y que es administrado por la University of Guadalajara Foudnation USA con la finalidad de promover el arte, la cultura y la educación superior de jóvenes y artistas jaliscienses.

Este fideicomiso se creó gracias a la generosidad de la Dra. Pyrrha Gladys Grodman, una filántropa estadounidense enamorada del arte y la cultura nacional que vio en los artistas mexicanos un gran potencial de desarrollo de sus propuestas artísticas y por ello decidió que, tras su muerte, parte de su fortuna fuera donada a la Universidad de Guadalajara para continuar con su legado en apoyo a la educación de la juventud.

MM