La Beca Rita Cetina 2025, uno de los programas sociales impulsados por el Gobierno de México, sigue beneficiando a estudiantes de secundaria en escuelas públicas. A seis días de que inició el mes de octubre, madres, padres y alumnos quieren saber cuándo caerá el próximo depósito, cuál es el calendario de pagos por inicial del primer apellido y de cuánto será el monto que se entregará.De acuerdo con el coordinador nacional de Beca Benito Juárez, Julio León, programa que forma parte de la Secretaría del Bienestar, los depósitos de la Beca Rita Cetina se realizan conforme a la inicial del primer apellido de la o el beneficiario. Esto es lo que dio a conocer sobre el calendario de pagos oficial en sus redes sociales. Es importante señalar que cualquier ajuste o confirmación final siempre se publica en los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, por lo que se recomienda estar pendiente de sus comunicados.El apoyo económico se entrega de manera bimestral, y para este periodo septiembre-octubre el monto será de:El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, y puede cobrarse en cajeros automáticos o sucursales.En lo que va del año ya se realizaron tres depósitos correspondientes a: enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio.Después de la pausa de verano, restan dos pagos en 2025:De esta manera, los beneficiarios completarán los cinco pagos bimestrales previstos en el año.