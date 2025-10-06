La Beca Rita Cetina 2025, uno de los programas sociales impulsados por el Gobierno de México, sigue beneficiando a estudiantes de secundaria en escuelas públicas. A seis días de que inició el mes de octubre, madres, padres y alumnos quieren saber cuándo caerá el próximo depósito, cuál es el calendario de pagos por inicial del primer apellido y de cuánto será el monto que se entregará.

Calendario de pagos Beca Rita Cetina en octubre 2025

De acuerdo con el coordinador nacional de Beca Benito Juárez, Julio León, programa que forma parte de la Secretaría del Bienestar, los depósitos de la Beca Rita Cetina se realizan conforme a la inicial del primer apellido de la o el beneficiario. Esto es lo que dio a conocer sobre el calendario de pagos oficial en sus redes sociales.

Es importante señalar que cualquier ajuste o confirmación final siempre se publica en los canales oficiales de la Secretaría del Bienestar, por lo que se recomienda estar pendiente de sus comunicados.

¿Cuánto pagará la beca Rita Cetina en octubre 2025?

El apoyo económico se entrega de manera bimestral, y para este periodo septiembre-octubre el monto será de:

Mil 900 pesos por estudiante

700 pesos adicionales por cada hijo inscrito en secundaria pública que forme parte del mismo hogar

El depósito se realiza directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, y puede cobrarse en cajeros automáticos o sucursales.

¿Cuántos pagos de la beca Rita Cetina faltan en 2025?

En lo que va del año ya se realizaron tres depósitos correspondientes a: enero-febrero, marzo-abril y mayo-junio.

Después de la pausa de verano, restan dos pagos en 2025:

Octubre (periodo septiembre-octubre) que inicia sus pagos hoy

Diciembre (periodo noviembre-diciembre)

De esta manera, los beneficiarios completarán los cinco pagos bimestrales previstos en el año.

