Pasado mañana, en punto de las 13:00 horas en el Museo Cabañas, se llevará a cabo la apertura de la exposición de la artista Lucía Vidales, “El fuego que no produce”, un ejercicio que busca entablar un “diálogo transhistórico” en torno a la representación de la figura humana en la obra de José Clemente Orozco. El proyecto estará en exhibición en la Sala 13 del Circuito Sur y su clausura será el 28 de enero de 2024.

Vidales realizó un trabajo de análisis y de libre interpretación del acervo gráfico del muralista jalisciense que resguarda el Museo Cabañas. A propósito, la artista dialogó con EL INFORMADOR. “Mi trabajo se centra en la pintura y por parte del museo, el curador Víctor Palacios, me invitó a realizar un proyecto para la sala 13, la cual se centra en pintura. Entonces, a mí me parecía muy importante hacer una referencia a Orozco, por el sitio en el que está y también porque hay varias cosas sobre su pintura que a mí me interesan, como la relación con la historia y abordar ciertas figuras que tienen que ver con mitos, procesos de creación, pero también un cierto desencanto y una relación con el dolor y la muerte”.

Entonces, esta es una muestra inédita para el Cabañas. “Me centré sobre todo en la imagen del fuego. En el caso de Orozco, éste tiene que ver con Prometeo, con procesos de producción industrial, o con fenómenos de destrucción donde todo es como arma, o hay estos incendios que tienen que ver con contextos históricos como La Conquista o la Revolución Mexicana”.

Sin embargo, Lucía resignificó este concepto del fuego desde otra perspectiva, para centrarse en él como un espacio que puede convocar a los demás alrededor de él. “Como la fiesta, el encuentro y relacionado a procesos agrícolas de transformación”, digamos que el fuego, en su propuesta en contrapunto con la de Orozco, tiene una influencia más positiva.

Esta exposición presentará diferentes soportes y técnicas como el óleo y acrílico. En la muestra hay una pieza que se llama “Aquelarre”, la cual tiene que ver con figuras femeninas, otro punto característico de la obra de Vidales. Precisamente esta serie “El fuego que no produce” está formada de 15 pinturas y un poco más de 20 dibujos de distintos formatos como carboncillo, lápiz, acrílico y tintas.

Recientemente esta artista mexicana ha destacado en el panorama pictórico y del arte contemporáneo en México por realizar composiciones oscuras que recuerdan a impulsos primitivos. Su pintura se basa en una minuciosa examinación del tiempo y con la actualización de clásicos, desde Goya hasta José Clemente Orozco.

“Hice un proyecto para la Sala de Arte Público Siqueiros, que está en la Ciudad de México, el cual también fue un proyecto específico para ese espacio donde también había un diálogo con el pintor. Y ahí partí por ejemplo de sus cristos con una serie de paneles de madera que hacían como una especie de mural móvil, además tenía que ver con el paisaje y con figuras que descienden y que se elevan”.

La obra refleja su interpretación de la obra de Orozco. ESPECIAL

¿Quién es Lucía Vidales?

La artista Lucía Vidales nació en la Ciudad de México en 1986 y “su obra se nutre de las consecuencias de imaginarios históricos que afectan a los cuerpos, así como al cuerpo de la pintura, el uso de sus tradiciones en constante flujo y el esfuerzo por darles alivio”, reza su biografía.

Es licenciada en artes plásticas y visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes, y maestra en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, con especialidad en pintura. Su obra se ha exhibido individual y colectivamente en diversos museos y centros culturales de México, así como en ciudades de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Ha expuesto de manera individual en lugares como Galería Velasco, INBA (CDMX); y el Centro Nacional de las Artes (CDMX).

Ha participado en certámenes y residencias nacionales e internacionales como Apex Fellowship, Nueva York (2019); recibió el Premio Nacional de Arte Joven, Edición XXXVI; y primer lugar en Arte Lumen, Primera Edición. Participó en la Bienal Pedro Coronel y Bienal Joaquín Clausell, así como también recibió la beca de Jóvenes Creadores por la SACPC / FONCA en tres ocasiones. Su trayectoria incluye también la docencia en arte a partir de 2010. Desde 2019 trabaja desde Monterrey y es profesora en la licenciatura en artes en la Universidad de Monterrey.

