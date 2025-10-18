La Secretaría de Transporte Jalisco informó que el próximo domingo 19 de octubre algunas rutas de camiones pararán y otras modificarán sus recorridos a partir de las 6:30 de la mañana en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) con motivo de dos carreras deportivas.La primera carrera se realizará en el Centro Histórico de Guadalajara y se cerrarán las siguientes vialidades: Avenida Juan Palomar y Arias, Avenida Manuel Acuña, Avenida Terranova, Avenida Homero, Avenida Miguel Hidalgo y Costilla, Avenida Ignacio L. Vallarta.Mientras que la segunda carrera se realizará en el municipio de Zapopan, por ello habrá cierres viales en: Misión San Lorenzo, Avenida Ecónomos, Independencia, Avenida Rafael Sanzio y la Avenida Piotr Ilich Tchaikovsk.C70, C74, C79, C104, C109, C110 dos vías, C121-A, C121-B, C123-V1, C123-V2, C124, C108, Mi Transporte Tren Ligero (SITREN) L1 y L3, T18 López Mateos, T18 Terranova, V02 y V03 de la Ruta López Mateos, C01, C54, C81 crucero de la Mesa, C107, C119 Circuito, T06-2 y T18 Terranova, C104, C120, T08-C01 y T17A. C17, C139, C140, V02 de la Ruta López Mateos, T07-C01 y T07-C04.NA