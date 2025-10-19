Domingo, 19 de Octubre 2025

Fiestas de Octubre 2025: ¿Cuánto cuesta el acceso a la Canica Azul?

Este 2025, los visitantes de las Fiestas de Octubre podrán disfrutar de "La Canica Azul: Dulce Tradición", un espacio interactivo dedicado a los postres de Jalisco

Por: El Informador

La Canica Azul no forma parte de las atracciones gratuitas a las que se tiene acceso con la compra del boleto de entrada a la feria. ESPECIAL

Una de las atracciones más esperadas en cada edición de las Fiestas de Octubre es la Canica Azul, un espacio que ofrece experiencias interactivas y temáticas a las familias tapatías.

Este tradicional espacio tiene un fin lúdico y educativo, enfocándose en distintos temas de interés como el medio ambiente, la tecnología, el cuerpo humano, entre otros. Este 2025, los visitantes de la feria podrán disfrutar de "La Canica Azul: Dulce Tradición", un recorrido que invita a descubrir la historia y el proceso de elaboración de los dulces típicos de Jalisco.

El espacio está compuesto por seis salas temáticas, a la que niños y adultos ingresan a borde de un tren panorámico para conocer los detalles de la elaboración de estos postres típicos, además de degustarlos.

¿Cuánto cuesta la Canica Azul de las Fiestas de Octubre?

La Canica Azul no forma parte de las atracciones gratuitas a las que se tiene acceso con la compra del boleto de entrada a la feria. La entrada a este espacio dedicado a los dulces típicos del estado es de $50 pesos, con un costo preferencial de $40 para los estudiantes.

El horario es de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 horas, y fines de semana de 9:00 a 21:00 horas.

¿Cuánto cuesta el boleto de entrada a las Fiestas de Octubre?

Boleto general: 60 pesos

Entrada para niñas y niños de 3 a 12 años, estudiantes con credencial y adultos mayores: 30 pesos

Las personas con discapacidad y los menores de 3 años entran gratis a la feria.

