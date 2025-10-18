Detienen a hombre tras persecución en Tlaquepaque

Una persecución registrada durante la noche de este viernes por parte de fuerzas Federales terminó en la detención de un hombre en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

Fueron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en Jalisco quienes desplegaron un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión en contra de un hombre identificado como Juan S, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Fuerzas Armada y Fuerza Aérea.

La orden de aprehensión fue liberada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Puente Grande.

Los oficiales federales lograron ubicar al hombre en la colonia Buenos Aires del municipio mencionado. Y al momento en que intentaron capturar al hombre sobre la calle de José Rosas, el sospechoso aceleró la marcha del vehículo en el que se desplazaba para tratar de escapar de los agentes ministeriales.

Pese a su intento por escapar del lugar, el hombre se estrelló a la altura de la calle privada de Garay, entre las calles Santiago de Linier y General Facundo de Quiroga.

Por lo tanto, elementos de la Policía Federal Ministerial, con el apoyo de la Fiscalía de Jalisco y la Secretaría de Seguridad Pública, trasladarán al detenido al complejo penitenciario de Puente Grande para ponerlo a disposición del Juez y que se resuelva su situación conforme a derecho corresponda.

